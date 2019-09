Grazi Massafera e Caio Castro são vistos juntos no Rock in Rio

Parece que o suposto romance entre os atores Caio Castro e Grazi Massafera ganhou força na tarde deste sábado (28). Os artistas foram vistos juntos e em clima de romance no Rock in Rio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem abraçados usando boné no meio da multidão. Enquanto curtiam o festival, ao som da nova formação da banda Charlie Brown Jr., foram fotografados por alguns fãs que publicaram os registros nas redes. Até o momento, nenhum dos atores confirmou se estão namorando.

Os rumores sobre a relação entre Grazi e Caio começaram no início deste mês, após trocarem beijos na festa de aniversário de Luciano Huck. Desde então, eles têm sido fotografados juntos.

