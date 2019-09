A rádio Grenal, uma das 18 emissoras de rádio da Rede Pampa, transmitirá neste sábado, 21, o Grenal Feminino. Os espectadores que forem assistir à partida são convidados a contribuir com doações para a Campanha do Brinquedo. A partida tem início às 15h e será válida pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, reunindo as equipes de Inter e Grêmio.

