Grêmio 1, Flamengo 1; confira como foi o primeiro tempo

O Grêmio enfrenta o Flamengo, neste sábado (10). O jogo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já no primeiro tempo, o Rubro-Negro abriu o placar pelos pés de Willian Arão. No final do primeiro tempo, um pênalti surgiu e Galhardo igualou tudo. Enquanto o Flamengo briga pelo topo, o Grêmio se mantém no meio da tabela do campeonato.

O Tricolor entrou em campo com reservas. Dos titulares, só viajaram Éverton, Cortez e Matheus. Renato Portaluppi decidiu poupar o restante do grupo para a disputa da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (14). O Flamengo foi com força máxima, dentro do possível, já que conta com uma série de desfalques. Além disso, a equipe de Jorge Jesus teve a estreia de Filipe Luís em casa.

No primeiro tempo, o Grêmio atuou bem e já chegou com perigo nos minutos iniciais. Aos seis, Pepê chegou bem, mas foi desarmado. O Flamengo também se esforçava para abrir o placar. Era pela direita do ataque que o Rubro-Negro chegava, pressionando a esquerda gremista.

O árbitro começou a mostrar cartões: para Rafinha por falta em Luan e para Thaciano por falta em Arrascaeta. O Grêmio apareceu bem novamente com Pepê e bola nas redes, mas por fora! E não era a vez dos tricolores na partida mesmo. Foi o Flamengo que conseguiu abrir o placar. Com passe de Arrascaeta, Willian Arão entrou na área, cara a cara com o goleiro e abriu o placar, no angulo direito.

O rendimento da equipe de Renato caiu, após tomar o gol. O jogo segui difícil para o Grêmio e Juninho Capixaba é punido com amarelo por falta em Arrascaeta, ficando de fora do próximo compromisso do time. Mas, já no final da etapa inicial, Pablo Marí comete pênalti em David Braz. Na conferência do VAR, o árbitro marca a penalidade máxima. Galhardo foi para a bola e marcou. Tudo igual: Grêmio 1. Flamengo 1.

Deixe seu comentário: