Grêmio 6 x 0 Avaí: confira o minuto a minuto da partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão

O Grêmio e o Avaí se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (26), a partir das 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Avaí venceu os últimos jogos pelo campeonato, e o tricolor busca a quarta vitória seguida na competição.

O Grêmio iniciou a rodada na sétima colocação, com 31 pontos, e tenta manter a sequência positiva para ingressar no G-4 nas próximas rodadas. Já o Avaí é o vice-lanterna, com 16 pontos, e se aproximou de Fluminense e Cruzeiro, ambos com 18, dentro do Z-4.

Confira o minuto a minuto e acompanhe a jornada esportiva pela rádio GreNal no FM 95.9:

