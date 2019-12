Grêmio Grêmio acerta contratação de Lucas Silva

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

O Grêmio deve anunciar em breve a contratação de Lucas Silva. O jogador, com passagens por Cruzeiro e Real Madrid, estava sem clube e chegará em definitivo. O contrato será de dois anos. A informação é do repórter da Rádio Grenal, Diogo Rossi.

A posição de volante é uma das prioridades do tricolor no mercado. E, apesar de concluir o negócio com o jogador de 26 anos, a direção gremista avalia outros nomes. Carlos Sánchez, do Santos, e Gregore, do Bahia, também estão em pauta.

A busca por jogador dessa posição surge em virtude de duas situações. A primeira delas é por conta da saída de Rômulo, que não teve o vínculo renovado e foi devolvido ao Flamengo. A segunda é por conta da ausência de dois titulares da posição já no início da temporada. Maicon passará por cirurgia para tratamento do joelho e será baixa por um período já no início de 2020. O mesmo acontece com Matheus Henrique, que estará com a Seleção Olímpica e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

Lucas Silva atuou pelo Cruzeiro entre 2017/2019, e estava livre no mercado desde o final de agosto, quando rescindiu o contrato com o Real Madrid.

