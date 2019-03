Grêmio aguarda resultado de exames para saber tempo de parada de Marcelo Oliveira

O Grêmio ganhou mais um preocupação para a defesa nesta quinta-feira. Durante o jogo contra o Juventude na Arena, Marcelo Oliveira sofreu um problema no joelho e deve desfalcar a equipe nos próximos jogos. O clube ainda aguarda o resultados dos exames, mas a previsão inicial de recuperação é de seis meses.

A situação do zagueiro aumenta os problemas do técnico Renato Portaluppi no sistema defensivo, já que Geromel, titular, está no Departamento Médico, assim como Paulo Miranda, reserva imediato, que também se recupera de um problema muscular.

A notícia boa fica por conta de Kannemann. O argentino retorna ao time nesta sexta-feira depois de servir a Seleção Argentina.

Para suprir as carências, o time tem improvisado os volantes. Michel vem sendo utilizado na defesa nos últimos jogos, bem como, Rômulo que foi escalado nesta partida.

Após a partida, o comandante gremista afirmou que conversou com Marcelo Oliveira, que estava bastante abalado por conta da situação: “Nós temos que esperar 24 horas pra ver o exame. O Marcelo Oliveira vai ficar um tempo parado. No vestiário, estava bastante abalado, então conversei com ele”.

São Luiz nas semifinais

Com o empate em 0 a 0 na noite desta quinta-feira, o Grêmio confirmou a classificação às semifinais do Gauchão, depois de golear por 6 a 0, no jogo de ida. No domingo, às 19h, o time vai à Ijuí enfrentar o São Luiz, pelo jogo de ida.

