Por Redação O Sul * | 26 de novembro de 2019

A direção do Grêmio está ainda mais próxima de garantir a compra antecipada da gestão da Arena. O presidente Romildo Bolzan Jr, anunciou que o clube já possui acerto com a OAS (empresa empreiteira do estádio) e também com a Prefeitura de Porto Alegre. O processo agora só aguarda a posição do Ministério Público do RS, que irá analisar as garantias ofertadas pelo clube a respeito das obras do entorno no bairro Humaitá. De acordo com o mandatário, só um ‘desastre’ impedirá a finalização da negociação.

“Estamos em um processo muito forte. Ele esteve pronto, minuto e definido, mas a Caixa há mais de um mês saiu do processo. Mas nós rapidamente, reconstruirmos um outro negocio para continuar avançando. Hoje, não falta absolutamente nada do negócio. Todas as pontas estão acertadas”, declarou Bolzan, em entrevista à Rádio Itamara, do litoral norte.

O presidente gremista explicou que a data de limite para a negociação é até o dia 31 dezembro, mas mostrou otimismo pela conclusão do negócio, um dos objetivos da atual gestão. “Temos um ajuste com a OAS, com a Prefeitura de Porto Alegre, e se o Ministério Público aceitar as garantias do Grêmio, não vai ter nenhum problema e vamos para a finalização do negócio até 31 de dezembro. E, por consequência, se isso acontecer, entregamos o estádio Olímpico. Estamos muito próximos de concluir, somente um desastre pode derrubar o negócio.”

