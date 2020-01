Grêmio Grêmio e Edilson tem entrave e encerram negociação

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

O jogador e a direção gremista não chegaram a um acordo final Foto: (Bruno Haddad/Cruzeiro) Foto: (Bruno Haddad/Cruzeiro)

A negociação entre Grêmio e Edilson ganhou um novo capítulo. Por hora, as negociações entre o lateral do Cruzeiro e o tricolor gaúcho estão encerradas. Após a liberação junto ao clube mineiro, o jogador e a direção gremista não chegaram a um acordo final.

Desde o início da semana, Edilson tem tratado de sua rescisão junto ao Cruzeiro. Este parecia o último passo para concluir a sua volta ao Grêmio. Contudo, alguns obstáculos barraram o negócio momentaneamente. De acordo com informações da Rádio Grenal, a pedida salarial do jogador, a contratação de Victor Ferraz, o imbróglio para a saída do Cruzeiro, além da aposta em Felipe, lateral-direito do time de Aspirantes, foram alguns dos motivos para o entrave na negociação.

A contratação do jogador, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo tricolor, foi uma solicitação do técnico Renato Portaluppi, que pediu para a direção uma nova chance a Edilson.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

