Esporte Grêmio encaminha contratação de Rafael Carioca

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Rafael Carioca foi lançado no Grêmio em 2008 Foto: AFP / ROCIO VAZQUEZ Foto: AFP / ROCIO VAZQUEZ

Aos 30 anos, Rafael Carioca está próximo do seu retorno para o Grêmio. A negociação está bem encaminhada segundo o seu empresário, Fábio Santanna, em contato com a reportagem da Rádio Grenal.

O Grêmio busca mais um meia para 2020 e ao que tudo indica essa solução está próxima de ser encontrada. Trata-se Rafael Carioca, atualmente no Tigres, do México. O vínculo do jogador com o clube mexicano acaba em agosto deste ano e nesse momento o jogador já poderia assinar um pré-contrato com o Tricolor. Contudo, o interesse do Grêmio seria para que o jogador viesse agora.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário