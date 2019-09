“Grêmio está em bom momento”, afirma Duda Kroeff sobre jogo de hoje à noite

Nas vésperas do segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, Duda Kroeff, vice-presidente do Grêmio, falou sobre as expectativas do jogo desta quarta-feira (4) para O Sul.

No jogo de ida, em Porto Alegre, o Grêmio fez 2 a 0 no Athletico-PR, com gols de André e Jean Pyerre, e abriu boa vantagem para garantir vaga na grande decisão da Copa do Brasil. Apesar disso, Kroeff quer que o time jogue para ganhar. “Não tem como negar a vantagem, mas faltam noventa minutos contra um bom time, fora de casa. Precisamos fazer um gol pra fazer crescer a moral da equipe dentro da partida”, afirmou.

Duda ainda contou que o clima é favorável e que o Grêmio esta em um bom momento. Sem confirmar a escalação, o vice-presidente falou sobre um possível desfalque no Grêmio. “Maicon é muito importante para a equipe, pela saída de bola, pelo controle de jogo. Se o Rômulo for confirmado como substituto, vai ser uma boa escolha. Vai reforçar a marcação já que temos uma boa vantagem.”

Acompanhe a movimentação antes da partida em Curitiba aqui.