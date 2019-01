O Grêmio estreou no Gauchão com uma goleada de 4 a 0 sobre o Novo Hamburgo

O Grêmio iniciou na tarde deste domingo (20) a sua caminhada no Campeonato Gaúcho. O Tricolor encarou o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, e venceu o time da casa pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Juninho Capixaba, Marinho, Pepê e Matheus Henrique.

Primeiro tempo

O Grêmio iniciou bem a partida, levando perigo logo no primeiro minuto, com Alisson. O atacante chutou de longa distância, mas a bola passou por sobre a meta. Outra nova chance gremista surgiu aos 9’, quando o mesmo atacante tentou sair em velocidade para dentro da área, mas acabou derrubado pelo defensor adversário, tanto que precisou ser substituído pela pancada. Pepê ocupou a posição.

Já o Novo Hamburgo levou perigo a meta aos 17’, quando Bustamante recebeu no meio e mandou uma bomba, obrigando Paulo Victor a boa defesa.

Aos 27’, Pepê recebeu na esquerda, fez um corte e finalizou, mas no meio do gol, facilitando para o goleiro. Em resposta, no minuto seguinte, Kelvin limpou a marcação e chutou rasteiro em direção a meta tricolor, para mais uma defesa do arqueiro gremista.

Com 31 minutos, Jean Pyerre deu um bom passe para Pepê, por trás dos zagueiros. O atacante tentou o cruzamento, mas mandou fraco e Gustavo defendeu.

O Noia insistiu e aos 37’ teve um escanteio a favor. A bola foi colocada na área do Grêmio, Luis Gustavo tentou cabecear e não alcançou; Thonny Anderson conseguiu afastar.

Foi aos 40’, que o Tricolor conseguiu chegar ao resultado com Juninho Capixaba. O lateral tabelou com Pepê na esquerda e mandou de carrinho para o fundo do gol.

Os donos da casa tentaram com Fred, em cobrança de falta da intermediária, mas a bola passou por sobre o travessão. O Novo Hamburgo teve mais uma oportunidade em bola parada, com Osvaldir; ele chutou, carimbou a barreira e a bola saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

O Novo Hamburgo chegou com muito perigo em menos de um minuto, em uma cabeçada de Paulinho, onde Paulo Victor conseguiu a defesa e em seguida jogar a escanteio.

Aos 4’, Pepê recebeu um lançamento, invadiu a área, mas Gustavo conseguiu sair do gol e desarmar o jogador. No lance seguinte, Jean Pyerre tabelou com Pepê, que acionou Thonny Anderson. O centroavante fez nova jogada com Kaio, na direita, mas mais uma vez o goleiro Gustavo conseguiu o desarme.

O time da casa ameaçou com uma cobrança de falta. Osvaldir colocou na área, mas árbitro anulou a jogada por falta de ataque.

Aos 9’, saiu Kaio e entrou Marinho. Na sua primeira participação na partida, o atacante recebeu um passe de Thonny Anderson e chutou, mandando para o fundo do gol.

Com 17’, Jean Pyerre pegou a sobra dentro da área, driblou três jogadores e chutou, mas a bola foi defendida pelo arqueiro adversário.

Aos 26’, o terceiro gol gremista. Depois de uma envolvente troca de passes, a bola chegou a Jean Pyerre que deixou Pepê livre na cara do gol. O atacante não desperdiçou e marcou.

Os donos da casa ameaçaram descontar com uma jogada pela esquerda, em que Bustamante passou pela marcação e chutou forte. A bola explodiu na trave.

Aos 37’, Matheus Henrique marcou o quarto gol. Depois de uma inversão de bola da esquerda para a direita, Marinho cruzou, a zaga não conseguiu o corte e o volante conseguiu cabecear. A bola explodiu na trave e voltou para o jogador que mandou para o fundo do gol.

O Noia ainda tentou com Fred chutando colocado, mas a bola foi por cima do gol.

Ficha técnica

Novo Hamburgo: Gustavo, Osvaldir, Luis Gustavo (Eduardo J.), Fred, Fabinho, Mossoró, Amaral (Rodrigo Paulista), Juninho, Kelvin, Héctor e Paulinho (Leandro). Técnico: Bolívar.

Grêmio: Paulo Victor, Leonardo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Juninho Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Kaio (Marinho), Alisson (Pepê), Thonny Anderson (André). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Vinícius Amaral, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fabrício Lima Baseggio.

