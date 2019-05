Grêmio realiza último treino antes da decisão contra o Juventude e, sem Alisson, dúvida fica na extrema direita

*Por Bárbara Assmann

O último treino do Grêmio antes da decisão contra o Juventude foi comandado pelo técnico Renato Potaluppi com portões fechados nesta terça-feira (28). Na parte aberta para a imprensa, aconteceu somente o rachão, porém o time já está praticamente definido. A única dúvida é na extrema direita. Com Alisson machucado, Thaciano e Pepê são as opções que o técnico tem.

A novidade é Vizeu, que assumirá a condição de titular no comando de ataque. Além dele, o zagueiro Rodriguez ganhará sequência entre os titulares. Alisson, que sofreu um trauma no tornozelo direito, deverá ficar de fora, não só dessa partida, mas também do jogo do final de semana contra o Bahia.

Outros atletas machucados são Bruno Cortez, que deverá voltar contra o Fortaleza na próxima semana, e Luan. Kannemann e Paulo Miranda voltarão somente depois da Copa América.

Na atividade realizada nesta tarde, Galhardo sofreu uma pancada a acabou deixando o treino mais cedo. É possível que ele não fique entre os relacionados para a partida desta quarta-feira (29) contra o Juventude. O jogo será na Arena, às 21h30.

Provável escalação:

Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Rodriguez, Juninho Capixaba; Michel, Maicon, Thaciano ou Pepê; Jean Pyerre, Everton e Felipe Vizeu.

