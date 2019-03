Grêmio recebe o Juventude para confirmar vaga às semis; confira a provável escalação

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio recebe o Juventude pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre às 21h, na Arena. Como conquistou boa vantagem no jogo de ida, quando venceu o time de Caxias do Sul por 6 a 0, o técnico Renato Portaluppi deve colocar em campo uma equipe alternativa.

Na tarde desta quarta-feira (27), o Grêmio se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho para o último treinamento antes do segundo jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, nesta quinta-feira (28), às 21h, na Arena.

A primeira parte da atividade da tarde foi com portões fechados e, quando a imprensa teve acesso, pode acompanhar o tradicional e descontraído rachão, que ocorre nas vésperas dos jogos, sem indícios de quem irá a campo. Na sequência, alguns atletas participaram de um trabalho físico, enquanto outros treinaram cruzamentos e finalizações. Após o treino, o lateral Léo Moura concedeu entrevista coletiva.

Ao final, o plantel voltou para o Hotel Laghetto, onde está concentrado para a partida desde o final da manhã desta quarta.

Para a partida desta quinta-feira, contra o Juventude, às 21h, na Arena, o provável Grêmio tem: Júlio César; Léo Moura (Galhardo), Michel, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Darlan, Rômulo, Alisson, Lincoln, Diego Tardelli; Felipe Vizeu.

Caso confirme a classificação, o Grêmio já sabe o adversário na próxima fase, será o São Luiz. O time de Ijuí venceu o São José na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, e conseguiu a vaga à próxima fase.

