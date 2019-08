Grêmio x Athlético-PR: confira quem leva a melhor no histórico de enfrentamentos

Grêmio e Athético-PR protagonizam uma das semifinais da Copa do Brasil, E, na próxima semana, será conhecido um dos finalistas para a decisão da taça. Após ter vencido o primeiro jogo, por 2 a 0, o tricolor leva vantagem na partida da próxima quarta-feira, na Arena Baixada.

Mas no histórico de confrontos, quem será que leva mais vantagem?

Ao todo, os dois time se enfrentaram 71 vezes, com 34 vitórias do Grêmio, 21 empates e 16 vitórias do Athlético. Na Copa do Brasil, o tricolor também leva a vantagem. Em nove jogos, são cinco vitórias dos gaúchos, dois empates e dois trunfos pelo lado dos paranaenses.

Um novo episódio desta história será conhecido na próxima quarta-feira, às 19h30, no gramado da Arena da Baixada.