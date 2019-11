Grupo de Florianópolis estreia peça sobre Clarice Lispector no Rio Grande do Sul

Se estivesse viva, Clarice Lispector (1920 – 1977) estaria perto de completar 100 anos. Considerada uma das maiores autoras da literatura brasileira, Lispector escreveu romances, ensaios, crônicas, relatos de viagem, deixou boas lições de humanidade e respeito e, com uma linguagem mais amena e singular, ainda se dedicou ao público infantil.

Na esteira dessa celebração, o grupo Teatrando por Aí, de Florianópolis, estreia “O ovo, a galinha e a máquina de escrever”, uma peça homenagem que brinca com trechos da vida e da obra da escritora a partir de uma dramaturgia própria e que terá sua estreia nacional em escolas de Minas Gerais.

Em comemoração aos dez anos da trupe, completados em 2018, a turnê terá início na segunda, 4 de novembro, em São Francisco de Paula e segue para Vacaria (5), Monte Alegre (7), Bom Jesus (8 e 9), Guaporé (11, 12 e 13) e Dois Lajeados (14).

Em Bom Jesus, além das apresentações, também estão programadas oficinas para professores. No total, serão 28 apresentações gratuitas em território gaúcho, com o patrocínio da Brookfield Energia Renovável, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.

Escrito pela atriz e dramaturga Marina Monteiro, “O ovo, a galinha e a máquina de escrever” é o quinto espetáculo autoral da trupe de Florianópolis e usa do humor, do amor, da dor e também de filosofia para homenagear a escritora.

“Meu desejo é que essa peça desperte o brincante que tem em cada um de nós e que nos faça querer dançar com as palavras”, revela Marina. Para ela, o universo literário e biográfico de Clarice proporciona esse território do brincar com muita maestria. “Acredito que essa peça venha em um momento mais que oportuno. Levar teatro para escolas públicas nesse momento do país é um grande movimento.

E levar uma peça que homenageia uma autora mulher brasileira, um movimento mais que necessário. Poesia, brincadeira, corpo e arte da palavra no chão da escola pública, para que juntos possamos compartilhar a grandiosidade da criação de uma mulher que é nosso patrimônio literário e merece lugar de destaque”. A peça é voltada para o púbico infantil, entre 6 e 11 anos, e tem duração de 45 minutos.

A turnê de “O ovo, a galinha e a máquina de escrever” integra o projeto do grupo de levar o teatro para as escolas e no Rio Grande do Sul conta com o patrocínio da Brookfield Energia Renovável.

De acordo com a empresa, sua gestão é orientada pela sustentabilidade, com ações focadas em saúde e segurança nas operações, diálogo com as comunidades, respeito ao meio ambiente, ética e integridade. “O apoio ao projeto Teatrando nas Escolas reforça o nosso compromisso, uma vez que a cultura e a democratização da arte teatral em escolas públicas são temas de extrema relevância para a formação do pequeno cidadão”, destaca a empresa.

Agenda de apresentações

4 de novembro, segunda-feira

SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local: CTG Rodeio Serrano (Rua Benjamin Constant, 582, Centro)

Horários: 9h15, 10h30, 14h e 15h30

5 de novembro, terça-feira

VACARIA

Local: E.M.E.F. General Osório -Rua Alípio Ramiro Porto,185 – Bairro Mauá – Km44

Horários: 9h15, 10h30, 13h15 e 14h30

6 de novembro, quarta-feira

BOM JESUS – Oficina para professores

Local: Escola Conde Afonso

Horário: das 18h às 22h

7 de novembro, quinta-feira

MONTE ALEGRE

Local: Rua Lucas Teixeira Boeno, 900, Centro

Horários: 8h30 e 10h30

BOM JESUS – Apresentação + Oficina

Local: Escola Estadual Conde Afonso Celso

Horário: 15h45

Oficina para professores

Local: Salão da SMEC

Horário: das 18h às 22h

8 de novembro, sexta-feira

BOM JESUS

Local: Rua 7 de setembro, 460

Horários: 8h30, 9h50, 14h e 15h

9 de novembro, sábado

BOM JESUS

Local: Av. Manoel Silveira de Azevedo, 2695, Centro

Horários: 10h30 e 14h30

11 de novembro, segunda-feira

GUAPORÉ

Local: Auditório Rua Dr. João Pedro Ortiz, 895, Conceição

Horários: 9h30, 13h30 e 14h45

12 de novembro, terça-feira

GUAPORÉ

Local: EMEF Dr. Jairo Brum

Horários: 9h30, 13h30 e 14h45

13 de novembro, quarta-feira

GUAPORÉ

Local: EMEF Alexandre Bacchi

Horários: 9h, 10h30 e 13h50

14 de novembro, quinta-feira

DOIS LAJEADOS

Local: Parque Municipal de Eventos de Dois Lajeados

Horários: 10h30 e 13h30