Nessa quarta-feira, a 2ª Delegacia de Polícia de Bagé (região Sul do Estado), com apoio da unidade de repressão aos crimes rurais, prendeu em flagrante quatro homens por abigeato (furto de gado). Eles foram abordados quando saíam de uma casa no bairro Daimé com grandes porções de carne bovina sem procedência. No local também foi encontrada uma arma usada em assaltos.