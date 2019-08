Assim como fizeram os presidentes Jair Bolsonaro (Brasil), Iván Duque (Colômbia) e Sebastián Piñera (Chile), o líder opositor venezuelano Juan Guaidó anunciou na segunda-feira (5), por meio de um vídeo, seu apoio à candidatura do centro-direitista Mauricio Macri na Argentina. O processo eleitoral argentino começa no domingo (11), com as eleições primárias.

