A Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu cerca de 3 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico em menos de uma semana, anunciou a organização na quinta-feira (15). As apreensões foram feitas nos dias 25 e 31 de julho e são as primeiras realizadas pela embarcação Midgett, a mais nova da frota. No dia 31, foram apreendidas mais de 2 toneladas da droga em águas internacionais.