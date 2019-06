A Guatemala terá um segundo turno em agosto para escolher seu próximo presidente, com uma vaga assegurada para a social-democrata Sandra Torres, que deverá enfrentar o candidato de direita Alejandro Giammattei, segundo os últimos resultados divulgados. Torres obteve 25,70% dos votos, à frente de Giammattei, com 13,92%. Para vencer no primeiro turno um candidato deve superar os 50% dos votos.

