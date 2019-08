Gurias Gremistas perdem para o Cruzeiro e estão eliminadas da semifinal do Brasileirão A2

Chegou ao fim a Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino para as Gurias Gremistas. No último sábado (3), O tricolor perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Assim, com um agregado de 4 a 1, já que as Cabulosas também haviam ganhado a partida de ida, em Gravataí, o Grêmio foi eliminado da semifinal competição.

Mesmo com a derrotas, as Gurias Gremistas já garantiram o acesso à elite do futebol feminino nacional do ano que vem ao garantir uma das quatro melhores campanhas. Com uma partida equilibrada, os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, Duda, de cabeça, abriu o placar. Já aos 15, Miriã acertou chute cruzado e ampliou o placar.

Na final, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras ou o São Paulo, que fazem o jogo de volta da semifinal neste domingo (4). Na partida de ida, as são paulinas venceram por 1 a 0.

