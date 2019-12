Celebridades Gusttavo Lima diz que família e logística são justificativas para ausência em programas

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Como vive em Goiânia, Gusttavo diz que é difícil o traslado para Rio de Janeiro e São Paulo, onde geralmente são realizados os programas Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima resolveu valorizar mais seu tempo em família. Essa é a explicação do cantor para sua ausência nos programas de TV da Globo, no qual a sua última aparição foi em julho de 2018. “Não tem nada específico nessa história, é uma questão de logística mesmo”, explicou o cantor.

Como vive em Goiânia, Gusttavo diz que é difícil o traslado para Rio de Janeiro e São Paulo, onde geralmente são realizados os programas. “Está sendo uma barra para mim sair de casa. Para gravar, eu perco um dia inteiro, ou mais, que eu poderia estar com meus filhos e convivendo com a minha família. Faço de 25 a 30 shows por mês, canto de terça a domingo. Às vezes, eu só tenho um dia de folga na semana. Ficou muito inviável para mim.”

Em seu tempo livre, Gusttavo Lima quer aproveitar e estar com os filhos pequenos, Gabriel, 2, e Samuel, 1, frutos de seu casamento com a modelo Andressa Suita. “Os dois são grudados em mim, e eu tenho que sair de casa escondido, todos os dias. Se me virem saindo e eu der tchau para eles, choram de perder o fôlego!”

Apesar do discurso, na semana passada, quando esteve em São Paulo para lançar seu novo DVD, “O Embaixador in Cariri”, Gusttavo Lima gravou uma participação no Programa do Ratinho (SBT), que foi exibido na noite de quarta-feira (18).

O sumiço foi notado pelo público e jornalistas desde que o sertanejo trocou a gravadora Som Livre – que pertence ao Grupo Globo – pela Sony Music, em julho de 2019. Para completar o aparente cenário de rejeição à emissora carioca, o sertanejo não compareceu ao Prêmio Multishow nem no Caldeirão de Ouro, de Luciano Huck, deste ano.

“No dia da gravação [do Caldeirão de Ouro] teve o batizado do Samuel. Sou super conservador com essa questão, pela forma com a qual meus pais me educaram e me criaram, e acho o batizado de um filho muito importante. A Globo foi uma emissora que me ajudou e me apoiou muito. Sou muito grato.”

