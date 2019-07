“Há vinte e nove anos, eu era um homem destruído”, disse o cantor Elton John

O cantor Elton John, de 72 anos, celebrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), os seus 29 anos de sobriedade. Com a foto de um prêmio por sua recuperação, ele agradeceu aos amigos que o ajudaram nos últimos anos.

“Há 29 anos eu era um homem acabado. Eu finalmente tive coragem de dizer três palavras que mudariam minha vida: preciso de ajuda. Obrigado a todas as pessoas amáveis que me ajudaram em minha jornada pela sobriedade. Sou eternamente grato”, escreveu John.

O artista enfrentou problemas por conta da dependência química e uso de drogas ainda novo, assunto que foi abordado no recente filme “Rocketman”.

O filme inclusive é guiado pelo depoimento do cantor em uma clínica de reabilitação, diante de outros pacientes e em uma terapia de grupo. Dentre os temas abordados estão o desprezo do pai, o vício em remédios e a ascensão de sua carreira.

O longa chegou a ter suas cenas de amor homossexual e de consumo de drogas censurados em Moscou, na Rússia. Segundo o crítico Anton Doline, a mensagem que aparece no final do filme também foi modificada: enquanto o texto original indica que Elton John encontrou o amor e que cria duas crianças com uma pessoa do mesmo sexo, a versão russa diz apenas que ele criou uma associação de luta contra a aids.

Fundação Elton John

A Bentley angariou 700 mil euros (R$ 2,93 milhões) em fundos para a fundação de Elton John destinada ao combate à Aids com a primeira edição do Flying Spur em um leilão.

Um comprador anônimo se tornou o proprietário do Flying Spur First Edition. Agora a equipe de design da Bentley irá adaptar o carro às preferências da pessoa, para personalizá-lo completamente a partir de suas opções ilimitadas de exterior e interior.

“É pelo apoio consistente e gentileza de tantas pessoas nesta sala que podemos comprometer a Elton John AIDS Foundation com parcerias reais com líderes mundiais que podem fazer um futuro sem AIDS”, falou Elton John durante o evento.

O Bentley Flying Spur será limitado a apenas 12 meses de produção. O motor é um W12 biturbo 6.0, que produz potência de 626 cv. A transmissão é automática de dupla embreagem com oito marchas. O Flying Spur faz de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos. A velocidade máxima do carro é de 333 km/h.

