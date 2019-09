Hamilton Mourão segue como presidente interino até segunda-feira  

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ficará no cargo da presidência, interinamente, até a próxima segunda-feira (16). Isso porque a equipe médica do presidente Jair Bolsonaro decidiu que ele precisaria ficar afastado do Palácio do Planalto por mais quatro dias. Bolsonaro permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“A recuperação do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, evolui positivamente. Entretanto, a equipe médica da Presidência da República decidiu mantê-lo afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo por mais quatro dias, a contar de 13 de setembro de 2019, com a finalidade de proporcionar maior tempo de descanso”, informou, por meio de nota, o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros.

Ainda de acordo com Rêgo Barros, a ampliação do afastamento de Bolsonaro se deu principalmente pela continuidade do uso da sonda nasogástrica, que poderia impedir que o presidente exercesse o cargo plenamente. Apesar da alteração, o porta-voz ressaltou que em nada modifica a programação do presidente de ir para Nova York participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O presidente se licenciou do cargo no último domingo (08) para a realização de uma nova cirurgia, na região do abdome, referente à facada que levou no período de campanha eleitoral, em 2018.

Deixe seu comentário: