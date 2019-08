Herói da conquista do Gauchão, Paulo Victor tem menor média de gols sofridos entre os goleiros da Série A

*Valéria Possamai

Titular do Grêmio, o goleiro Paulo Victor vem sendo destaque na meta tricolor. Responsável direto pela conquista o Gauchão, ao defender três pênaltis na decisão, o arqueiro tem a média de gols sofridos entre todos os titulares da posição que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Em noite de decisão de oitavas de final da Libertadores, o jogador traz mais um ponto de confiança ao torcedor gremista na busca pelo tetracampeonato da América.

Com 30 jogos no ano, o goleiro foi vazado em apenas 13 oportunidades, média de 0,43 gols sofridos por jogo. .Menos média entre Weverton com média de 0,46 e Everson com 0,47, que completam o ranking. No clube desde 2017, se destacou pelas defesas plásticas e por pegar pênaltis.

Os bons números vem desde o início da temporada. Pelo Campeonato Gaúcho, PV deixou seu nome na história da competição. Sofreu apenas um gol e foi o primeiro goleiro a ter essa marca em um Gauchão.

