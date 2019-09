Heróis da FEB receberão homenagem antes da partida entre Grêmio e Avaí, na Arena

Antes da bola rolar para Grêmio e Avaí, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, Heróis da Força Expedicionária Brasileira serão homenageados no gramado da Arena. Há 75 anos, os integrantes atuaram nas forças aliadas que combateram na Segunda Guerra Mundial, na Itália.

Os heróis irão acompanhar, juntamente com os torcedores, a execução da “Canção do Expedicionário” por três bandas militares – do 3º Batalhão de Polícia do Exército, do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado.

O evento faz parte das atividades previstas pelo Comando Militar do Sul, em comemoração aos 75 anos da participação da FEB na 2ª Guerra Mundial. O Brasil enviou para os campos de batalha da Itália 25 mil combatentes, sendo destes 467 mortos.

