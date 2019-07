Homem-Aranha brasileiro é preso no Paraná

Um homem suspeito de roubar caminhões carregados com combustíveis foi preso em Mandaguaçu, no Norte do Paraná, nesta quinta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é conhecido como “Homem-Aranha”, porque durante as ações criminosas ele pulava nos caminhões em movimento e desengatava uma mangueira de ar, o que fazia o veículo parar. Essa ação era realizada quando o veículo precisava reduzir a velocidade quando passava por algum buraco ou lombada. As informações são do portal de notícias G1.

De acordo com o delegado Gustavo Dante, esse homem faz parte de uma quadrilha investigada por roubar combustíveis nas regiões de Paranavaí, Maringá e Jandaia do Sul.

“Esse homem é o principal elemento da associação criminosa investigada”, explicou o delegado.

No dia 23 de maio, a polícia realizou uma operação contra duas quadrilhas investigadas por roubar cargas de combustíveis. Segundo as investigações, depois de pararem os caminhões, os motoristas eram rendidos e eram feitos reféns pelos criminosos. As vítimas só eram liberadas depois das quadrilhas realizarem o transbordo da carga.

O suspeito preso foi levado à delegacia de Jandaia do Sul, também no Norte do Estado.

Assalto

Em outro caso ocorrido no Paraná, homens armados fizeram reféns em um assalto a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na tarde desta quinta-feira (4), de acordo com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). O banco fica na Rua da Fonte, no Centro de Matinhos, no litoral do Paraná.

Segundo a polícia, os suspeitos portavam armamento pesado, e atiraram para cima, para assustar a população. Duas pessoas foram feitas de refém, o gerente e o tesoureiro do banco, ninguém ficou ferido.

A polícia informou que procura pela quadrilha e pelos dois carros utilizados no crime que, de acordo com os policiais, provavelmente devem ser abandonados nas próximas horas.

“A gente escutou, como se fosse um ‘cavalo de pau’, e logo em seguida um tiro (…) quando eu saí, na porta, eu já vi um dos assaltantes com uma arma, creio que seja um fuzil, porque era uma arma bem grande, apontando para várias direções”, disse um comerciante que acompanhou o assalto.

O comerciante conta que o suspeito mandou que ele e outras pessoas entrassem novamente nos imóveis.

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Federal, por se tratar de um crime em banco federal. A Polícia ainda não confirmou se a quadrilha conseguiu levar algum valor.

O local foi isolado para realização de perícia do Instituto de Criminalística. A Caixa Econômica informou que não vai se manifestar sobre o caso.

