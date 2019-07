O norte-americano Joey Chestnut venceu mais uma vez o concurso de quem come mais cachorros-quentes, organizado em Nova York (EUA). O homem devorou 71 hot dogs em 10 minutos – bem mais do que o segundo colocado, que comeu “só” 48. Apesar do título – o 12º da carreira e o quarto consecutivo – Chestnut não conseguiu bater o próprio recorde de 74 cachorros-quentes em 10 minutos.