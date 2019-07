Mais um caso de morte foi registrado em Porto Alegre nesta sexta-feira (12). A vítima era motorista de aplicativo, mas não estava trabalhando no momento do assassinato. Leonardo da Luz Pedroso, de 27 anos, levou dois tiros na cabeça, na rótula da estrada Martin Félix Berta, no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre.

