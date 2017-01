Homem Ã© baleado no dia do aniversÃ¡rio, sofre acidente em ambulÃ¢ncia e morre

Um homem de 42 anos morreu na noite de domingo (15), depois de ser baleado na própria festa de aniversário, no município de Xique-Xique, Norte da Bahia. Antes de morrer, a vítima ainda sofreu um acidente automobilístico, enquanto era transferido em uma ambulância para o hospital.

Ao chegar no entroncamento do município, a ambulância que o transportava foi atingida por um carro, saiu da pista e tombou. O condutor do outro veículo envolvido no acidente fugiu.

Segundo o delegado Alex de Souza Rosa, titular da Delegacia de Xique-Xique e responsável pelas investigações, dois homens armados chegaram ao local onde ocorria a festa da vítima em uma motocicleta, atiraram e fugiram. (AG)

