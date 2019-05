Homem é indiciado por jogar milkshake em líder britânico

Um homem foi acusado de agressão e dano por jogar milkshake no líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, informou a polícia do Reino Unido. Farage, uma das principais figuras da campanha pela separação britânica da União Europeia, ficou coberto de milkshake em um evento de campanha para as eleições do Parlamento Europeu em Newcastle, cidade do norte inglês.

