Homem é morto durante assalto no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Um homem de 32 anos foi morto na noite desta quarta-feira (14) no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, a vítima estava dentro do carro, um Peugeot 206 preto, quando foi abordada por uma dupla de criminosos. Ele estava com a mulher quando foi surpreendido pelos bandidos. A vítima se assustou com a abordagem e acelerou o veículo. Ele foi baleado na cabeça e morreu no local. A mulher dele não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque. Os criminosos fugiram sem levar nada.

