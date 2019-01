Um homem de 60 anos morreu envenenado após receber uma injeção de veneno carrapaticida durante internação na UTI de um hospital em Natal (RN). Segundo a polícia, a filha da vítima foi presa em flagrante pelo crime, cometido durante visita ao leito. Ela alegou ter agido para aliviar o sofrimento do pai, portador do vírus HIV e que estava com tuberculose.

Deixe seu comentário: