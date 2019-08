Homem é morto por leões que criava em cativeiro na África do Sul

Ao tentar consertar uma cerca em uma reserva particular onde criava leões, um homem de 70 anos foi morto pelos animais na África do Sul. Leon van Biljon era conhecido como “o homem leão”.

Ele tinha três leões e era dono de uma hospedagem na floresta chamada Mahala View Lion Lodge. Um deles matou o homem.

Para tentar salvá-lo, os trabalhadores do estabelecimento atiraram nos animais com o intuito de chegar ao corpo de van Biljon, mas quando os médicos do serviço de emergência chegaram, ele já estava morto.

