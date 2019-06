Um homem de 32 anos foi preso em flagrante em Cachoeirinha após ser avistado por moradores do Vale do Sol tentando invadir uma casa. Segundo a Brigada Militar, ele estava com uma mochila vazia, usada para colocar os itens roubados. Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia do município, onde foi reconhecido por diversas vítimas, que afirmaram já terem sido assaltadas por ele.

