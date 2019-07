Autoridades do aeroporto de Lagos, na Nigéria, detiveram um homem que subiu na asa de um avião que se preparava para decolar. Um vídeo mostra o homem escalando a asa da aeronave e tentando entrar na cabine. Testemunhas disseram que, próximo à decolagem, o homem apareceu correndo em direção à aeronave. Os passageiros, então, alertaram os tripulantes, que chamaram as autoridades do aeroporto.