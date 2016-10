Homem e uma adolescente suspeitos de matar taxista são capturados no Litoral Norte

Na tarde desta sexta-feira (21), policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DPHPP) e 2ª Delegacia de Polícia do Adolescente Infrator (2ª DPAI) efetuaram, no Balneário de Quintão Rei do Peixe, a prisão preventiva de um homem de 34 anos e a apreensão de uma adolescente.

Os dois são investigados pela prática de homicídio ocorrido em 9 de setembro de 2016, ocasião em que os suspeitos pegaram um táxi e executaram o motorista. O crime ocorreu no Morro da Cruz, na Capital.

Segundo o delegado Rodrigo Reis, a intenção dos envolvidos era roubar o taxista. No entanto, como a adolescente, que residia nas imediações, foi reconhecida pelo motorista, os envolvidos resolveram executar a vítima. “Um terceiro indivíduo embarcou no táxi pouco depois do homem e da adolescente e auxiliou na prática do crime. Pedimos a prisão preventiva deste foragido”, concluiu o delegado.

O homem preso será encaminhado ao sistema prisional e a adolescente para a Fundação Sócio Educativa (Fase), onde ficarão à disposição da Justiça.

