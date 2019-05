Homem morre em acidente na BR-285, no Noroeste gaúcho

Um acidente ocorrido em Santo Antônio das Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul, deixou uma vítima fatal. O homem trafegava pela BR-285, no sentido São Borja. No km 598, ele colidiu a camionete Fiat Strada que dirigia, contra uma camionete Toyota Hilux, de Panambi, que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor da Fiat Strada, de 20 anos, morreu ainda no local. Já o motorista da Hilux, de 37 anos, não se feriu. Ambos os veículos pararam fora da pista. A colisão ocorreu em frente ao Parque de Exposições em que acontecia um rodeio e os populares que estavam no local acionaram a SAMU.

Deixe seu comentário: