Após denúncia, equipes da Divisão de Repressão ao Contrabando da Receita Federal prenderam na manhã dessa terça-feira um homem que transportava 100 quilos de cocaína em uma caminhonete na rodovia estadual RS-474, próximo a Santo Antonio da Patrulha. A droga estava em um fundo falso do veículo, com placa do Paraná e que viajava do Paraguai em direção a Nova Hartz.

Deixe seu comentário: