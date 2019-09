Kevinho vai se juntar a outros artistas como Fernanda Abreu, Buchecha e Ludmilla em um tributo ao MC Sapão no Palco Sunset do Rock in Rio. O show no dia 5 de outubro é uma homenagem aos 30 anos do funk. Sapão, artista que faria parte do show, morreu em abril deste ano. Para a homenagem, Kevinho e Buchecha – amigo próximo de Sapão – cantarão um medley com os sucessos do artista.

