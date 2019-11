Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de Airto Ferronato (PSB) prevendo a concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao vendedor Milton Hernandez Burci, 78 anos, mais conhecido como “Uruguaio do Churros”. Radicado na capital gaúcha desde 1961, ele se tornou figura folclórica da cidade ao vender o produto no Parque da Redenção e na avenida Cristóvão Colombo.