A partir das 10h deste sábado, o serviço de emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre realiza em frente a seu prédio principal um exercício simulado de atendimento a múltiplas vítimas de acidente de trânsito, a fim de preparar e avaliar as equipes do setor nesse tipo de situação. O Corpo de Bombeiros acompanha a atividade, que inclui o uso de fumaça cenográfica.