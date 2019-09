A secretária da Saúde, Arita Bergmann, esteve em Portão na quarta-feira (25) para assinatura do contrato do Estado com a Fundação Hospitalar Educacional e Social do município para a execução de serviços no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). A nova contratualização prevê um repasse anual de R$ 7.338.483,48, o que representa um incremento de R$ 195 mil em relação ao contrato anterior.

Deixe seu comentário: