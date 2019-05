Hospital Vila Nova reduz espera na emergência

O Hospital Vila Nova inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (23), a reestruturação das instalações do serviço de emergência, após implantação da metodologia Lean, que desde 2018 já reduziu em 75% o tempo de espera – de 240 minutos para 58 minutos. O Vila Nova é referência na Capital em oftalmologia, saúde prisional, hemodiálise e cirurgia de varizes, com assistência 100% via SUS.