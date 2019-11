Rebeldes houthis do Iêmen capturaram três navios no Mar Vermelho, informou nesta segunda-feira (18) a Al-Masirah, rede de televisão controlada pela facção. De acordo com a emissora, uma das embarcações pertence à Arábia Saudita – não está clara a origem dos outros navios. A captura ocorreu a menos de cinco quilômetros da ilha de Uqban, no Sul do Mar Vermelho.