O HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre necessita de doações de sangue do tipo “O” positivo e “O” negativo. A captação do material é feita no Hemocentro do Estado (avenida Bento Gonçalves nº 3.722, bairro Partenon), de segunda a sexta-feira (8h às 18h). O pedido foi reforçado por causa de dois pacientes que estão em estado grave e não contam com familiares doadores.

Deixe seu comentário: