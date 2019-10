Hub de talentos gaúcha conecta diferentes profissionais, prepara e alavanca carreiras

O termo hub já é conhecido no universo das startups e da economia criativa. Recentemente passou a ser aplicado a espaços físicos que permitem a conexão, com eventos de networking e workshops. A Bella Hub, com sede em Porto Alegre (RS) e filial em Florianópolis (SC), é uma hub de talentos, pioneira no Sul do Brasil, que conecta crianças, adolescentes e jovens adultos às mais diversas carreiras do mundo do entretenimento, como a de modelo, publicidade, televisão e teatro. Além disso, prepara e alavanca carreiras.

“Acreditamos no poder das conexões e trabalhamos para conectar, expandir e revelar novos rostos”, afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub, que está no mercado desde 2011. Cursos, workshops, treinamentos e uma série de atividades disponíveis para quem quer se aperfeiçoar e entrar neste mercado ocorrem na Bella Hub. “São momentos pensados para preparar meninos e meninas, de várias idades, para todos os ramos do entretenimento e também da moda. Trazemos profissionais de diversas áreas e disponibilizamos esse encontro, propondo principalmente networking, que é o que move as carreiras nesse segmento”, explica Sant’Anna.

Como acontece a conexão com o mercado?

Eventos exclusivos e seletos para o elenco ser observado por olheiros e agentes do país inteiro são organizados, periodicamente, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De acordo com Dartagnan, esse é o principal diferencial da Bella Hub. “Não fazemos concursos nem agenciamos modelos, mas criamos um espaço essencial para destacar potenciais e alavancar carreiras”, destaca o CEO.

Segundo Sant´Anna, a hub não atua com foco apenas um evento, mas, sim, na vida profissional do casting, que recebe palestras de capacitação, com temas que vão desde desenvoltura, dicção, oratória, desenvolvimento diante das câmeras, até fotogenia e passarela. Hoje, a Bella Hub possui uma equipe de scouters, professores e parceiros em diversos setores do show business.

Talentos conectados

A Bella Hub já conectou várias new faces ao mercado mercado nacional e internacional. Estefani Kayser faz campanhas por toda a Ásia. Amanda Klaffke já estampou a Vogue Itália. Wolf Schein fez um editorial para KaltBlut, na Alemanha. Natasha de Paris, Herus Lazzarotto, Ana Becker e Vitória Carbolin são modelos requisitados no mercado nacional. Daniel Stentzler é considerado, pelo respeitado portal do segmento Models.com, uma revelação do mundo fashion. Integra, ainda, o IMG Models Worldwide, um dos maiores grupos de agenciamento artístico do mundo. A top internacional Gisele Bündchen também está no casting da empresa.

Alavancando carreiras

No dia 15 de fevereiro de 2020, ocorrerá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, o Bella Fantasy, com desfiles e atividades para conectar os talentos e as grandes e bem-conceituadas agências parceiras da Bella Hub. “Temos um leque grande de agências parceiras e isso nos traz segurança e dá credibilidade na realização do trabalho”, destaca o CEO da empresa que conecta, em média, 85% dos participantes ao mercado de trabalho a cada evento realizado. Giovanna Alparone, a Aventureira Vermelha da turma de Luccas Neto, está confirmada como presença vip no evento. Interessados em participar do casting podem ter informações no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

Santa Catarina

No início deste ano, a Bella Hub abriu uma filial da empresa pioneira em conexão de talentos em Santa Catarina. “Percebi que não havia nenhum tipo de trabalho parecido com o que fazemos em Florianópolis, e, ao mesmo tempo, conhecia as belezas e as pessoas da cidade, já que costumava passar as férias com a família por aqui”, explica. Na capital catarinense, o espaço conta com nove funcionários responsáveis por organizar os workshops e experiências de aperfeiçoamento dos novos talentos.