O Ibovespa fechou em alta nesta terça (15), puxada pelas ações da Petrobras, diante do avanço do projeto da cessão onerosa no Senado, e endossada por Wall Street após começo da temporada de resultados corporativos, embora permaneçam dúvidas sobre acordo comercial entre Estados Unidos e China. O Ibovespa subiu 0,18%, aos 104.489,56 pontos.

Deixe seu comentário: