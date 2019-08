Icatu Seguros lança produto de Vida Individual mais completo e flexível

A Icatu Seguros lança esse mês seu novo produto de vida individual, o Essencial. Ele chega para consolidar três produtos já existentes – Unique Vida, Essencial Vida e Profissional Liberal, reunindo as melhores soluções de cada um deles em um único pacote ainda mais flexível e completo.

O novo Essencial permite diversas combinações de coberturas com valores de indenização independentes à escolha do cliente, como Morte, Morte Acidental, Doenças Graves, Invalidez por Doença e Diária por Incapacidade Temporária, na qual é possível, por exemplo, optar por proteção em casos de Lesão por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbios Osteomoleculares relacionados ao trabalho (DORT) e Lesão por Trauma Continuado (LTC). Outra novidade é que em caso de indenização referente a cobertura de Invalidez por Doença, a apólice permanece ativa com as demais coberturas.

O produto inclui ainda três benefícios: Seguro Viagem, Assistência Domiciliar e Sorteio Mensal de R$ 100 mil. Seguindo o propósito da seguradora de democratizar cada vez mais as soluções de planejamento e proteção financeira para a população brasileira, o Essencial oferece contratações a partir de R$ 30. Além disso, toda a experiência de venda pode ser feita online. O processo de contratação 100% digital, com assinatura eletrônica da proposta e pagamento online via cartão de crédito, garante praticidade para o cliente e é mais uma ferramenta para o dia a dia do corretor, que poderá enviar o link de pagamento por e-mail para que o próprio segurado preencha seus dados quando e como preferir.

“Nosso objetivo com a criação do novo Essencial é proporcionar a melhor solução para as diversas necessidades de proteção do cliente. O Essencial reúne o que tínhamos de melhor em nossos produtos individuais e junto com algumas novidades torna-se ainda mais completo e flexível. É importante ressaltar que, parte dessas novidades foram resultados de conversas com os corretores, que nos ajudaram a construir o novo produto. Isso reforça o papel de destaque desse profissional na companhia, afirma Gustavo Arruda, gerente de Desenvolvimento de Produtos de Vida da Icatu Seguros. “A ferramenta de contratação está muito mais intuitiva e amigável para que as vendas ocorram de forma mais rápida e segura.

A expectativa é que as vendas do Essencial sejam muito maiores do que a soma dos produtos anteriores, justamente pela melhoria da experiência que estamos proporcionando aos clientes e corretores. O novo Essencial é o primeiro passo de uma grande reformulação que faremos em nossa grade de produtos para corretores com o intuito de aumentar o nosso faturamento”, finaliza Gustavo.

Deixe seu comentário: