Uma investigação foi aberta após o assassinato, no sábado (18), de uma nonagenária em uma casa de repouso no Norte da França e sua colega de quarto de 102 anos, suspeita de tê-la matado, foi hospitalizada em uma clínica psiquiátrica, segundo autoridades.A vítima, uma residente de 92 anos, foi encontrada por uma funcionária do estabelecimento.