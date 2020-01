Celebridades Igor Rickli e Aline Wirley posam nus com o filho em piscina e fã elogia: “Foto mais bonita de 2020”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Igor Rickli usou o Instagram para compartilhar foto com a família. Foto: Reprodução/Instagram Igor Rickli usou o Instagram para compartilhar foto com a família. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Igor Rickli usou o Instagram nesta quarta-feira (1º) para compartilhar uma foto especial no primeiro dia de 2020. O artista posou ao lado lado da esposa, Aline Wirley, e do filho, Antônio, de 5 anos. No post, os três aparecem nus curtindo o dia de sol na piscina da casa, no Rio de Janeiro.

Na legenda, Igor aproveitou para desejar falar sobre o novo ano. “Comprometo com a felicidade, leveza e verdade. Com o respeito, essência e sanidade… bom recomeço amigos”.

Nos comentários, os fãs deixaram vários elogios para a família. “Surra de foto linda!!!”, escreveu um. “Família linda”, afirmou outra. “A foto mais bonita de 2020”, acrescentou um terceiro.

No entanto, alguns seguidores se mostraram incomodados com a nudez dos pais na frente da criança. “Fica nu na frente da criança????”, questionou uma seguidora. “A foto e muito linda , mais não acho agradável para uma criança ver os pais nus”, disse outra.

Igor e Aline estão juntos há 10 anos, mas só oficializaram a união em 2015.

